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В белорусско-польских отношениях на первом плане экономика
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13 Апреля 2017 19:06

В белорусско-польских отношениях на первом плане экономика

Создание новых совместных производств, активизация взаимной торговли и увеличение притока к нам польского капитала - в белорусско-польских отношениях на первый план сегодня выходит экономика. Содействие в этом готовы оказать и парламентарии. В Беларуси с визитом находится польско-белорусская группа во главе с депутатом сейма Адамом Андрушкевичем. Сегодня гости встречались с членами Ассоциации польского бизнеса в Беларуси. Как отмечено, товарооборот между странами в 2 миллиарда долларов необходимо повысить еще на миллиард. За три дня депутаты провели ряд встреч с бизнесменами, в частности, сегодня речь шла об участии польских инвестиций в реконструкции Лидского замка.

  

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