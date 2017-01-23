23 Января 2017 21:18

В Белоозерске выпустили опытный образец электрического котла, предназначенного для обслуживания целых городов.

Заполнить нишу, которая в Беларуси пока еще не занята. В Белоозерске на энергомеханическом заводе выпустили опытный образец электрического котла, который предназначен для обслуживания целых поселков и городов. На предприятии уверены, что потребность в продукте возрастет с вводом Белорусской АЭС.

Эффективность и перспективы отечественной разработки оценила и Виктория Потоня. Этот завод в Белоозерске единственный в стране, где производят силовые трансформаторы и котлы большой мощности, которые работают на местных видах топлива, а также запчасти к ним. Имеется собственное литейное производство. Здесь работают не на склад, а под заказ. Треть продукции уходит на экспорт: в Россию, Украину, Эстонию. А этот огромный трансформатор на 40 мегаватт – первый совместный проект с поляками.

Одна из последних разработок завода – электрический котел для подогрева воды. Несмотря на свою компактность, он способен обеспечить теплом и горячей водой целый поселок примерно в тысячу жителей.

К слову, это собственная разработка завода. За опытный образец котлов большой мощности конструкторы взяли датскую технологию. И применили ее с учетом белорусских реалий, причем, на перспективу.

Опытный образец презентовали специалистам сферы ЖКХ. Котел электродного типа мощностью 4 мегаватта, коэффициент полезного действия 95 % - самый высокий из существующих. Прост в эксплуатации, ремонте и дешевле зарубежных аналогов.

О разработке знают в Министерстве энергетики и главном коммунальном ведомстве страны. Говорят, что эффективность во многом зависит от тарифов на электричество.

Разработку планируют довести до совершенства, наладить выпуск электрокотлов большей мощности и даже целых блок-модулей. У руководства предприятия есть еще одна задумка: освоить производство котлов на биомассе.