В Беларуси завершается посевная кампания

17 Мая 2017 21:04

Непростые погодные условия в начале мая затянули весенне-полевые работы на севере страны. И на многих полях уложиться в оптимальные сроки уже не получается. Чтобы не потерять корма, аграрии вынуждены менять структуру посевных площадей. Упор на однолетние травы и кукурузу. О необходимости рационального подхода в весенне-полевых работах говорили и у Президента во время назначения новых руководителей районов. Посеять качественно - таково ключевое требование Главы государства. Какой урожай ждать в этом году - узнавала Ольга Масловская.

Весенне-полевые работы в сельхозпредприятии "Мнюто" обычно завершают в первых числах мая. Весна 2017 стала исключением. В этом году в аутсайдерах аграрии всего района. Седьмой день без дождей, но въехать на поля по-прежнему сложно.

После апрельских ливней, когда за декаду выпала месячная норма осадков, вода на тяжелых глинистых почвах стояла как в тарелке. В самый пик агротехнических сроков трактора были не на пашне, а на линейке готовности.

Земля сохнет медленно - сказывается близость грунтовых вод. Поэтому пашут выборочно. Тяжелые машины часто буксуют, а то и вовсе вязнут, без помощи не выбраться.

Посевная затянулась на две недели. Из 212 тысяч гектаров, отданных в Витебской области под яровые зерновые, треть площадей не засеяны. Оптимальные сроки упущены. Чтобы предотвратить возможный дефицит кормов, аграрии делают ставку на другие культуры.

Непростая ситуация во всех западных районах Витебской области. На песках - в Толочинском, Оршанском, Витебском районах - картина куда лучше. Яровой зерновой клин завершен.

На полях "Рудаково" приступают к севу кукурузы. Но и там тракторы еще обходят лужи. Чтобы не утонуть, техника работает на спаренных колесах.

Несмотря на капризы погоды, в сельхозпредприятии намерены получить неплохой урожай элитных семян зерновых. В Витебском районе четыре элитхоза. "Рудаково" один из них. Это поле успели засеять яровым ячменем до дождей. Уверены, урожай будет хорошего качества.

Ставку в регионе делают на озимые. Перезимовали культуры хорошо. А вот дожди и майский минус зацепили. Интенсивного ухода, защиты от болезней требуют поврежденные низкими температурами растения озимого рапса. Убытки и у садоводов. Снежный май подморозил почки на ягодных кустах. Специалисты Лужеснянской сортоиспытательной станции прогнозируют потери урожая черноплодной рябины на 30 %, смородины на 70.