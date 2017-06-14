14 Июня 2017 21:01

В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования - пятый раз с начала года. С сегодняшнего дня она составила 13 % годовых. Для экономики это важнейший ориентир. Он напрямую влияет на доступность денег как для реального сектора экономики, так и для граждан. Решение о снижении ставки принимает Национальный банк с учетом положительных тенденций в экономике и стабильности в денежно-кредитной сфере.

Какие факторы позволяют практически ежемесячно понижать ключевую ставку в этом году, как на это решение регулятора отвечает финансовый рынок? Комментарии экспертов выслушала Ольга Анищенко.

Уровень ставки рефинансирования - это всегда сигнал об общей ситуации на рынке. Главным образом зеркало инфляционных процессов. Инфляция замедляется — регулятор укрепляется в своем намерении снижения ставки. С начала года рост цен в Беларуси не превысил 3 %. В Нацбанке отмечают: высоки ожидания уложить инфляцию в 6 % по итогам года.

Учитывают и другие базовые факторы. Анализируют состояние внешней торговли и платежного баланса, ситуацию на депозитном и валютном рынках. Так, уже более года граждане, говоря языком финансистов, выступают чистыми продавцами валюты. Т.е. сдают в банки куда больше, чем покупают. А это не раскачивает рубль и гарантирует устойчивость обменного курса.

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Нацбанка Беларуси: "Сохранение чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке дает возможность Нацбанку приобретать валюту для пополнения золотовалютных резервов. Так, на 1 июня золотовалютные резервы превысили 5,2 млрд. долларов и только с начала года выросли на 6,3 %".

Ключевая ставка Нацбанка планомерно снижается уже третий год подряд. На траекторию снижения вышла в начале 2015. За это время потеряла 12 п.п. На таком уровне, как сегодня, Национальный банк рефинансировал кредиты 6 лет назад - в апреле 2011.

Снижение ставки всегда хорошая новость для кредитополучателей. Удешевление банковских займов - прямое следствие падения ставки. Так, с начала года кредиты, к примеру, для юрлиц подешевели более чем на 5 %. А годом ранее банковский процент был выше и вовсе на 18 пунктов. Аналитики говорят: то, что сегодня предлагают банки, буквально исторический минимум. Причем, резервы для дальнейшего движения ставки еще есть.

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка: "Если смотреть на ставки в белорусских рублях, то по депозитам они на уровне 10 %, а по кредитам - 13-14 %. ... Я думаю, что активной динамики не будет, но еще несколько процентных пунктов в ближайшее время, я думаю, мы будем видеть".

Впрочем, движение процентных ставок всегда паритетно. Теряют проценты и депозиты, тем самым снижая доходы вкладчика. Но финансисты ориентируют: пока банковский процент выше инфляции, депозит работает на хозяина.

Снижение доходности влияет на поведение вкладчиков. Последние месяцы Нацбанк регистрирует отток рублевых депозитов. Однако сокращение некритично. Ежемесячно не выше процента. Эксперты уверены: да, больше клиентов-вкладчиков у банков не становится, но и переоценивать риски для банковской системы все же не стоит.