14 Июня 2017 21:01
В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования
В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования - пятый раз с начала года. С сегодняшнего дня она составила 13 % годовых. Для экономики это важнейший ориентир. Он напрямую влияет на доступность денег как для реального сектора экономики, так и для граждан. Решение о снижении ставки принимает Национальный банк с учетом положительных тенденций в экономике и стабильности в денежно-кредитной сфере.
Какие факторы позволяют практически ежемесячно понижать ключевую ставку в этом году, как на это решение регулятора отвечает финансовый рынок? Комментарии экспертов выслушала Ольга Анищенко.
Уровень ставки рефинансирования - это всегда сигнал об общей ситуации на рынке. Главным образом зеркало инфляционных процессов. Инфляция замедляется — регулятор укрепляется в своем намерении снижения ставки. С начала года рост цен в Беларуси не превысил 3 %. В Нацбанке отмечают: высоки ожидания уложить инфляцию в 6 % по итогам года.
Учитывают и другие базовые факторы. Анализируют состояние внешней торговли и платежного баланса, ситуацию на депозитном и валютном рынках. Так, уже более года граждане, говоря языком финансистов, выступают чистыми продавцами валюты. Т.е. сдают в банки куда больше, чем покупают. А это не раскачивает рубль и гарантирует устойчивость обменного курса.
Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Нацбанка Беларуси: "Сохранение чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке дает возможность Нацбанку приобретать валюту для пополнения золотовалютных резервов. Так, на 1 июня золотовалютные резервы превысили 5,2 млрд. долларов и только с начала года выросли на 6,3 %".
Ключевая ставка Нацбанка планомерно снижается уже третий год подряд. На траекторию снижения вышла в начале 2015. За это время потеряла 12 п.п. На таком уровне, как сегодня, Национальный банк рефинансировал кредиты 6 лет назад - в апреле 2011.
Снижение ставки всегда хорошая новость для кредитополучателей. Удешевление банковских займов - прямое следствие падения ставки. Так, с начала года кредиты, к примеру, для юрлиц подешевели более чем на 5 %. А годом ранее банковский процент был выше и вовсе на 18 пунктов. Аналитики говорят: то, что сегодня предлагают банки, буквально исторический минимум. Причем, резервы для дальнейшего движения ставки еще есть.
Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка: "Если смотреть на ставки в белорусских рублях, то по депозитам они на уровне 10 %, а по кредитам - 13-14 %. ... Я думаю, что активной динамики не будет, но еще несколько процентных пунктов в ближайшее время, я думаю, мы будем видеть".
Впрочем, движение процентных ставок всегда паритетно. Теряют проценты и депозиты, тем самым снижая доходы вкладчика. Но финансисты ориентируют: пока банковский процент выше инфляции, депозит работает на хозяина.