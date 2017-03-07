В Беларуси упростят условия для транспортного бизнеса

7 Марта 2017 07:18

Как заявил глава Минтранса, планируется оптимизировать, или даже отменить, 250 нормативных актов. Теперь проверки будут проводить только в случае возникновения вопросов по безопасности пассажиров. Также вскоре планируется существенное развитие инфраструктуры минского аэровокзала. В этом году будет сделан упор на вынос авиаремонтного завода с территории "Минск-1" в район Национального аэропорта.

Кроме того, в этом году начнут строить уже второй участок 6-ой дороги Минск - Гродно. Минтранс рассматривает возможность сократить время реконструкции на год.