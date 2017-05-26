В Беларуси создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций

27 Мая 2017 15:01

Так, в индустриальный парк "Великий камень" контролеры не смогут войти без разрешения администрации, а резиденты освобождаются от налогов на землю и недвижимость и на 10 лет - на прибыль.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами парка из Америки. Об этом сегодня говорили предприниматели и руководители министерств экономического блока на субботнике. В поселке Колодищи они благоустраивали зеленую зону вокруг водоема. Такие трудовые акции проводятся ко дню принятия закона "О предпринимательстве".

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Это такой своеобразный флешмоб для того, чтобы почувствовать причастность к общему делу. И это подчеркивает, что предпринимательство как одна из форм экономического вклада в развитие страны причастна к общему делу и активно вместе с госслужащими работает на результат".

За общим делом есть возможность пообщаться бизнесу и чиновникам, обсудить спорные моменты. Как раз сейчас готовится пакет документов по либерализации и сокращению излишних проверок. Чиновники заявляют о моратории на рост налогов до 2020 года. К середине июня рабочая группа примет окончательное решение по главным изменениям.