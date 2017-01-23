В Беларуси создадут производство квадрокоптеров

24 Января 2017 07:06

Сейчас специалисты центра Академии наук проектируют первый дрон. Планируется, что впервые в небо он поднимется летом, а к концу года начнет служить в одном из сельских хозяйств нашей страны. К слову, для аграриев готовят особенную линейку. Один беспилотник сможет вести съемку в формате Full HD на расстоянии до десяти километров, другой - распылять удобрения. Использовать их сможет не только агропромышленный комплекс, но и МВД, и специальные силовые подразделения.

Александр Щавлев, замдиректора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси: "В Беларуси уже имеется опыт эксплуатации квадрокоптеров на границе. Первые поставки, которые осуществлены, оцениваются на уровне 70-80 тысяч долларов за комплекс. Наши разработки будут существенно ниже - где-то в полтора раза дешевле".

В планах ученых также создать беспилотный вертолет для перевозки людей и атмосферный спутник, который будет мониторить воздушное пространство на высоте более двадцати километров.