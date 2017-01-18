В Беларуси снизился размер ставки рефинансирования до 17% годовых

18 Января 2017 15:01

Сегодня в Беларуси снизился размер ставки рефинансирования с 18 до 17 процентов годовых.

Такая величина индикатора была пять лет назад. После - значительное повышение, вызванное ростом инфляции и падением курса рубля. Стабилизация на финансовом рынке страны – депозитном и валютном - позволила пойти на очередное снижение базовой ставки. Вслед за эти решением регулятора последуют и шаги от банков по уменьшению процентов по вкладам в белорусских рублях и кредитам.

Наталья Соколова, исполнительный директор коммерческого банка: "Ставки по нашим кредитам будут находиться для населения в пределах от 16 до 20-23 процентов, в зависимости от срока кредита, в зависимости от имущества, предоставляемого в залог, и ряда специфических параметров".

Несмотря на потерю процентов по депозитам, сбережения в национальной валюте, утверждают банкиры, остаются доходными, учитывая снижения темпов инфляции.