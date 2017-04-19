В Беларуси снижается ставка рефинансирования

19 Апреля 2017 07:04

В Беларуси с сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования с 15 до 14 процентов годовых, сообщили в Нацбанке. Решение о дальнейшем снижении ставок принято правлением Национального банка в связи с замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, что ставка рефинансирования снижается в этом году уже в четвертый раз.