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В Беларуси снижается ставка рефинансирования
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19 Апреля 2017 07:04

В Беларуси снижается ставка рефинансирования

В Беларуси с сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования с 15 до 14 процентов годовых, сообщили в Нацбанке. Решение о дальнейшем снижении ставок принято правлением Национального банка в связи с замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, что ставка рефинансирования снижается в этом году уже в четвертый раз.

  

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