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В Беларуси снижается размер ставки рефинансирования
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4 Января 2017 19:07

В Беларуси снижается размер ставки рефинансирования

Кредиты населению и предприятиям станут дешевле. В Беларуси снижается  размер ставки рефинансирования. Об этом сегодня сообщили в Нацбанке.

С 18 января  ставка снизится на 1 процентный пункт - с 18-ти до 17-ти годовых. В прошлом году этот индикатор уменьшался четырежды. Последний раз в августе: с 20 до 18%.

Как отмечает финансовый регулятор, очередное решение о снижении принималось с учетом ряда факторов. Во-первых, инфляция по итогам 2016-го  была ниже прогноза - 11,5%. Во-вторых, несмотря на постепенное уменьшение процентных ставок по депозитам, доходы по ним остаются  высокими. В-третьих, на внутреннем рынке нет большого спроса на валюту как со стороны предприятий, так и  населения. Как считают в Нацбанке, все это  положительно отразится на замедлении темпов инфляции и выходе ее на однозначную цифру уже в первом квартале года.

 

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