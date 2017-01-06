4 Января 2017 19:07

Кредиты населению и предприятиям станут дешевле. В Беларуси снижается размер ставки рефинансирования. Об этом сегодня сообщили в Нацбанке.

С 18 января ставка снизится на 1 процентный пункт - с 18-ти до 17-ти годовых. В прошлом году этот индикатор уменьшался четырежды. Последний раз в августе: с 20 до 18%.

Как отмечает финансовый регулятор, очередное решение о снижении принималось с учетом ряда факторов. Во-первых, инфляция по итогам 2016-го была ниже прогноза - 11,5%. Во-вторых, несмотря на постепенное уменьшение процентных ставок по депозитам, доходы по ним остаются высокими. В-третьих, на внутреннем рынке нет большого спроса на валюту как со стороны предприятий, так и населения. Как считают в Нацбанке, все это положительно отразится на замедлении темпов инфляции и выходе ее на однозначную цифру уже в первом квартале года.