В Беларуси сегодня уменьшилась ставка рефинансирования

18 Января 2017 21:04

Движение произошло на один пункт - до 17% годовых. В прошлом году данный индикатор уменьшался четыре раза. Очередное решение продиктовано объективными причинами. По итогам прошлого года инфляция была 11,5% при прогнозе в 12%. Сохранялась стабильность и на депозитном и валютном рынках страны. Подешевеют ли в связи со снижением ставки рефинансирования кредиты и депозиты? Мнения банкиров и экономистов у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Такие таблички сегодня встречали клиентов многих белорусских банков. Свое решение регулятор называет шагом по снижению долларизации экономики и повышению привлекательности рублевых вкладов, а эксперты - условием для роста экономики. Многие проекты ждут денежной подпитки.

Со снижением ставки рефинансирования всегда встает вполне логичный вопрос: подешевеют ли кредиты потребительские, под строительство жилья, да и для предприятий. О портфеле предложений и тенденциях спросим у одного из крупнейших банков страны.

Здесь сейчас работают над поручением Совмина о размере процентов, да и суммы под льготное кредитование жилищного строительства нуждающимся, многодетным и работающим в сельской местности. Банкиры заверяют: снижение процентов по другим кредитам будет плавным. Речь идет о 2-3 процентах. И зависит от многих факторов. Но брать длинные деньги взаймы у банка именно в рублях сегодня становится более выгодным.

На деньги под проекты рассчитывает сегодня и реальный сектор и бизнес. Правда, банки, учитывая все же высокие риски и большой процент невозврата кредитов в прошлом, осторожно рассматривают каждую заявку заемщика. Выигрывая как юрлицо, клиент несколько проиграет как вкладчик. Снижение ставки рефинансирования до 17% годовых уменьшит доходность по депозитам в белорусских рублях.

Несмотря на потерю процентов, сбережения в национальной валюте остаются выгодными по сравнению с валютными, учитывая снижение темпов инфляции. По плану в этом году до однозначной цифры. В конце прошлого вышли на 11,5. Банкиры отмечают, в 2016 наблюдалась тенденция роста рублевых вкладов. Сохраняется она и в этом.

В прошлом году ставку рефинансирования снижали четырежды, начиная с 25% годовых до 18%. О планах на этот год экономисты говорят осторожно, называя реальными один-два процента. При этом вниз индикатор может двигаться плавно по пол или даже четверть процента.

Ставка рефинансирования же будет меняться с оглядкой на параметры инфляции, состояние золотовалютных резервов и платежного баланса страны.