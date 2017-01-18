18 Января 2017 19:02

В Беларуси сегодня снизилась ставка рефинансирования с 18 до 17 процентов годовых. В прошлом году индикатор уменьшался четыре раза. Очередное решение продиктовано объективными причинами. С одной стороны - уменьшилась инфляция, с другой - сохранилась и стабильность на депозитном и валютном рынках страны. Подешевеют ли кредиты и депозиты. Мнения банкиров и экономистов - у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Такие таблички сегодня встречали клиентов многих белорусских банков. Свое решение регулятор называет шагом по снижению долларизации экономики и повышению привлекательности рублевых вкладов, а эксперты – условием для роста экономики. Многие проекты ждут денежной подпитки.

Со снижением ставки рефинансирования всегда встает вполне логичный вопрос: подешевеют ли кредиты потребительские, под строительство жилья да и для предприятий. О портфеле предложений и тенденциях спросим в одном из крупнейших банков страны.

Здесь сейчас работают над поручением Совмина о размере процентов и суммы под льготное кредитование жилищного строительства нуждающимся, многодетным и работающим в сельской местности. Банкиры заверяют: снижение процентов по другим кредитам будет плавным. Речь идет о 2-3 процентах. И зависит от многих факторов. Но брать длинные деньги взаймы у банка именно в рублях – сегодня становится более выгодным.

Наталья Соколова, исполнительный директор коммерческого банка:

"Ставки по нашим кредитам будут находиться для населения в пределах от 16 до 20-23 процентов в зависимости от срока кредита, в зависимости от имущества, предоставляемого в залог, и ряда специфических параметров, платежеспособность и много-много иных, когда условия более жесткие, то и ставка ниже".

На деньги под проекты рассчитывает сегодня и реальный сектор, и бизнес. Правда, банки, учитывая все же высокие риски и большой процент невозврата кредитов в прошлом, осторожно рассматривают каждую заявку заемщика. Выигрывая как юрлицо, клиент несколько проиграет как вкладчик. Снижение ставки рефинансирования до 17 процентов годовых уменьшит доходность по депозитам в белорусских рублях.

Несмотря на потерю процентов, сбережения в национальной валюте остаются выгодными по сравнению с валютными, учитывая снижение темпов инфляции. По плану в этом году до однозначной цифры. В конце прошлого вышли на 11 с половиной. Банкиры отмечают: в 2016-м наблюдалась тенденция роста рублевых вкладов. Сохраняется она и в этом.

В прошлом году ставку рефинансирования снижали четырежды, начиная с 25 процентов годовых до 18. О планах на этот год экономисты говорят осторожно, называя реальными один-два процента. При этом вниз индикатор может двигаться плавно по половине или даже четверти процента.

Ставка рефинансирования же будет меняться с оглядкой на параметры инфляции, состояние золотовалютных резервов и платежного баланса страны.