В Беларуси сегодня открывается Неделя предпринимательства

24 Февраля 2017 07:01

Пройдет более 100 мероприятий, посвященных развитию бизнеса, а также решению вопросов актуальных для него.

Участники - представители бизнес-сообщества и госорганов. Ключевым днем Недели станет Ассамблея деловых кругов - 1 марта. Такие встречи нацелены на эффективное взаимодействие власти и бизнеса. В этом году на повестке 86 предложений по шести направлениям. Это и добросовестная конкуренция, и эффективная дэбюрократизация. Но это не единственная площадка для диалога власти и бизнеса. Сегодня в стране действуют общественно-консультативные советы, которые оперативно решают наболевшие вопросы.

Ирина Костевич, замминистра экономики Беларуси:

"В 2016 году мы создали в стране 9000 новых предприятий. Что такое предприятие. Это не директор и бухгалтер. Хотя уже два рабочих места. Чем активнее и быстрее будет разворачиваться начинающий бизнес, те же новые предприятия более 9000 это тоже рабочие места. И самое главное - быстрее развернуть этот бизнес, чтобы он быстрее набирал обороты и создавал новые рабочие места. И, конечно же, тот бизнес, который уже существует, который должен быть нацелен на развитие. И мы максимально стараемся создать эти оптимальные условия".