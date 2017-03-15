В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования

15 Марта 2017 07:07

Теперь она составляет 15% годовых. Такое решение Нацбанк объяснил замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, ставка рефинансирования снижается в этом году уже третий раз. При этом во вкладах превалируют депозиты в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности.