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В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования
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15 Марта 2017 07:07

В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования

Теперь она составляет 15% годовых. Такое решение Нацбанк объяснил замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, ставка рефинансирования снижается в этом году уже третий раз. При этом во вкладах превалируют депозиты в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности.

  

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