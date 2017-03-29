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В Беларуси с 19 апреля снижается ставка рефинансирования с 15% до 14% годовых
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30 Марта 2017 12:03

В Беларуси с 19 апреля снижается ставка рефинансирования с 15% до 14% годовых

В Беларуси с 19 апреля снижается ставка рефинансирования с 15% до 14% годовых, сообщили в Нацбанке. Решение о дальнейшем снижении ставки принято правлением Национального банка в связи с замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, что ставка рефинансирования снижается в этом году уже четвертый раз.

  

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