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В Беларуси разработаны нормативно-правовые акты по сокращению проверок добропорядочных субъектов хозяйствования
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17 Апреля 2017 08:07

В Беларуси разработаны нормативно-правовые акты по сокращению проверок добропорядочных субъектов хозяйствования

Эта тема звучала вчера в "Главном эфире". Практика показала, что внимания со стороны контролеров чрезмерно много. В прошлом году было около 110 000 проверок. По сути, каждый восьмой белорусский бизнесмен держал отчет перед санитарными, пожарными и другими службами. Сегодня подход меняется.

Документы по стимулированию бизнеса в Беларуси вынесены на широкое общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. На эту работу отводится месяц.

  

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