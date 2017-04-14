В Беларуси разработаны нормативно-правовые акты по сокращению проверок добропорядочных субъектов хозяйствования

17 Апреля 2017 08:07

Эта тема звучала вчера в "Главном эфире". Практика показала, что внимания со стороны контролеров чрезмерно много. В прошлом году было около 110 000 проверок. По сути, каждый восьмой белорусский бизнесмен держал отчет перед санитарными, пожарными и другими службами. Сегодня подход меняется.

Документы по стимулированию бизнеса в Беларуси вынесены на широкое общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. На эту работу отводится месяц.