В Беларуси разработана облачная платформа по обслуживанию электрических заправочных станций

31 Января 2017 21:04

Эра бензина в прошлом, на смену пришла эпоха киловатт. В Беларуси разработана единственная в своем роде облачная платформа по обслуживанию электрических заправочных станций. Новая система позволяет оплатить заправку и даже установить приоритет для экстренной зарядки электромобилей специальных служб. И все это через Интернет. Плюс ко всему не исключено, что уже в конце года белорусы смогут опробовать электрокар нашего производства. Первая серия е-мобилей отправится на службу в такси.

Влада Карницкая - о зеленом будущем страны. Именно эта запчасть заставит ехать будущий белорусский электромобиль. Над его созданием сейчас уже работают ученые в Академиии наук. Двигатель е-мобиля уже проходит тестирование, над батареей и системами управления здесь пока еще работают

Ни бензина, ни коробки передач, а под капот придется залезть лишь для того, чтобы залить жидкость для омывания стекол. Плюс ко всему экологичность такого транспорта

Не исключено, что уже в конце этого года каждый в Беларуси сможет ездить на электрокаре нашего производства. Причем, абсолютно беззвучном. Ведь даже когда заводишь е-мобиль, характерного звука нет. А значит, белорусам уже пора привыкать к немым автомобилям в городе.

Федор Согомонян уже привык к е-мобилю - за рулем электрокара мужчина более двух лет.

До - как и все - Федор Сагомонян в личное авто заливал бензин. Теперь заправляет автомобиль, как мобильный телефон. Достаточно нескольких часов.

Правда, признается, в Беларуси пока все же есть дискомфорт для электрокароводов. Ведь заправок для них по всей стране менее 10. Но именно сейчас, говорят специалисты, у Беларуси есть шанс стать лидером на ранке электрозаправок.

Кроме того, что уже есть частники с собственным производством, так еще их разрабатывают в Академии наук и даже уже выпускают на одном из витебских предприятий

Такая облачная платформа - по сути, еще один шаг к созданию зеленого будущего Беларуси. К слову, оно может наступить уже в 2018 году. Планируется, что по Минску начнет ездить пара десятков такси на электроприводе.