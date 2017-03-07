В Беларуси разрабатывают предложения по оптимизации условий для транспортного бизнеса

9 Марта 2017 07:00

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. По его словам, планируется отменить или упростить около 250 нормативных актов для транспортного бизнеса. Предлагается смягчить требования к перевозчикам и в части лицензий.

Повышение транзитной привлекательности Беларуси - еще одно приоритетное направление Минтранса. Плату за проезд по МКАД-2 взимать не планируют. Строительство второй минской кольцевой себя оправдывает. Вокруг столицы появился инвестиционный пояс, где экономика может развиваться через промышленные, торговые и прочие объекты.