В Беларуси предварительно сформирован перечень объектов для приватизации в 2017

11 Января 2017 19:10

В Госкомимуществе этот список создали на основании предложений отраслевых министерств и концернов. В итоге заявлено о готовности продать в этом году госпакеты пятидесяти восьми акционерных обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года. Новых требований к инвесторам предъявлено не будет. Зато перечень объектов, выставленных на продажу, впервые согласуют с бизнес-сообществом Беларуси.

Дмитрий Сидоров, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Это новинка 2017 года. До этого такие перечни не направлялись на согласование. В этом году мы решили запросить их мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня. Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство".

Ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия - балансовая либо рыночная. Теперь цену при продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам.