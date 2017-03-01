В Беларуси подготовлен проект указа по административной оптимизации бизнеса

2 Марта 2017 07:10

Об этом вчера на Ассамблее деловых кругов сообщило руководство Минэкономики. Главный принцип документа - мораторий на увеличение количества процедур. При введении новой две должны быть отменены. Это правило будет устанавливаться для госорганов. Кроме того, предложения по стимулированию деловой активности представит специальная рабочая группа, созданная по поручению Главы государства. Она завершит работу до конца марта.

Сергей Новицкий, зампредседателя совета по развитию предпринимательства в Беларуси: "Промежуточные результаты уже очевидны. МЧС отменило свои проверки. МАРТ уже сделал определенные действия с точки зрения проверок торговой инспекцией. Окончательный результат появится в виде нормативного акта, который в конце первого квартала появится. Я думаю, он поможет облегчить ведение бизнеса, раскрепостит предпринимательскую инициативу, оживит нашу бизнес-среду".

У рабочей группы сегодня три основные задачи. Кроме сокращения административной нагрузки, это декриминализация коммерческих рисков и адекватность наказаний за бизнес-ошибки.