Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур
Экономика
RSS
В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур
Скачать Поделиться

15 Марта 2017 12:04

В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур

Сегодня в правительстве представители власти и бизнеса обсудили детали документа. Среди предложений - устранить как минимум 21 процедуру и провести инвентаризацию оставшихся. В проект заложен новый принцип - одну процедуру вводишь, две отменяешь. Тогда, по мнению рабочей группы, можно будет говорить об эффективности процесса по упрощению ведения бизнеса. Кроме этого, планируется к 2020-му году большинство процедур перевести в электронный вид.

Напомним, до 20 марта предложения всех подгрупп подытожат и передадут в основную группу, которой предстоит рассмотреть все наработки.

  

Другие новости

Экономика дня 14.03.2017 21:31 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 09.03.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 07.03.2017 21:23 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =