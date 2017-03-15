В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур

15 Марта 2017 12:04

Сегодня в правительстве представители власти и бизнеса обсудили детали документа. Среди предложений - устранить как минимум 21 процедуру и провести инвентаризацию оставшихся. В проект заложен новый принцип - одну процедуру вводишь, две отменяешь. Тогда, по мнению рабочей группы, можно будет говорить об эффективности процесса по упрощению ведения бизнеса. Кроме этого, планируется к 2020-му году большинство процедур перевести в электронный вид.

Напомним, до 20 марта предложения всех подгрупп подытожат и передадут в основную группу, которой предстоит рассмотреть все наработки.