Экономика
15 Марта 2017 12:04
В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур
Сегодня в правительстве представители власти и бизнеса обсудили детали документа. Среди предложений - устранить как минимум 21 процедуру и провести инвентаризацию оставшихся. В проект заложен новый принцип - одну процедуру вводишь, две отменяешь. Тогда, по мнению рабочей группы, можно будет говорить об эффективности процесса по упрощению ведения бизнеса. Кроме этого, планируется к 2020-му году большинство процедур перевести в электронный вид.
Напомним, до 20 марта предложения всех подгрупп подытожат и передадут в основную группу, которой предстоит рассмотреть все наработки.
Другие новости
15.03.2017 08:03 / Экономика Ставка рефинансирования - 15% годовых
15.03.2017 07:07 / Экономика В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования
14.03.2017 21:31 / Экономика Экономика дня
14.03.2017 21:24 / Экономика В Новополоцке делают ставку на развитие малого и среднего бизнеса
14.03.2017 21:19 / Экономика МВД Беларуси планирует передать материалы по делу Россельхознадзора в Следственный комитет
14.03.2017 21:15 / Экономика А. Даниленко: России стоит перенять белорусский опыт развития молочного животноводства
14.03.2017 15:21 / Экономика Виктор Назаренко: Подтверждать качество своей продукции обязаны изготовители
13.03.2017 21:07 / Экономика Электронную систему выдачи ветеринарных разрешений на ввоз продукции из-за рубежа планируют запустить в Беларуси
13.03.2017 19:01 / Экономика Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем
10.03.2017 19:01 / Экономика В Минске прошло расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел
10.03.2017 15:28 / Экономика Прошел конкурс "Лучшие товары Беларуси"
09.03.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
09.03.2017 07:00 / Экономика В Беларуси разрабатывают предложения по оптимизации условий для транспортного бизнеса
07.03.2017 21:23 / Экономика Экономика дня
07.03.2017 21:20 / Экономика В Бишкеке прошел саммит Евразийского межправительственного совета
07.03.2017 19:10 / Экономика В Беларуси с 15 марта снижается ставка рефинансирования с 16 до 15% годовых
07.03.2017 15:01 / Экономика В Бишкеке сегодня прошел саммит Евразийского межправительственного совета
07.03.2017 07:18 / Экономика В Беларуси упростят условия для транспортного бизнеса