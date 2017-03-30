В Беларуси началась посевная кампания

30 Марта 2017 21:04

В этом году раньше запланированного срока. В начале весны первыми в поля вышли аграрии южных регионов страны. А сегодня массовый сев яровых идет уже по всей стране. Об особенностях нынешних весенне-полевых работ и планах на урожай - репортаж Ольги Холодович.

С 7 утра и без выходных. Еще несколько дней назад высокая влажность не позволяла тяжелой технике выйти в поле, но сильный ветер изменил ситуацию. Сейчас почва удерживает тракторы без проблем.

Погода в этом году радует, говорят аграрии. Теплая весна позволила начать полевые работы раньше обычного на две недели. Да и озимые перезимовали неплохо.

Приступил к севу и Витебский регион, который традиционно проводит посевную позже остальных. Поэтому уже можно говорить о том, что массовый сев яровых в стране начался. В Гомельской области засеяно больше половины площадей. По стране – 20 %.

В первых числах апреля аграрии Гомельской области уже планируют завершить сев яровых культур. Темпы посевной в этом году примерно на две недели опережают прошлогодние. К примеру, в большинстве хозяйств в это время сев обычно только начинали.

Для Виктора Буйко нынешняя посевная юбилейная. В 20-й раз он выходит в поле. Говорит, по пашне может ездить едва ли не с закрытыми глазами. Но к севу отношение самое трепетное, подчеркивает механизатор.

Повара во время посевной начинают свой рабочий день еще раньше механизаторов. Ведь уже в 11:00 в поле должен быть горячий обед.

В центральном регионе под яровые культуры в этом году отвели почти полмиллиона гектаров. Около половины займут зерновые. К середине апреля аграрии планируют завершить эти работы. Позже начнется сев кукурузы, сахарной свеклы и других овощей.

В стране в этом году, по словам специалистов, планируется собрать неплохой урожай. Зерна почти 9 миллионов тонн, вырастить картофеля более миллиона тонн и собрать почти 5 миллионов тонн сахарной свеклы.