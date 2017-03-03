В Беларуси готовится программа развития конкуренции на пять лет

3 Марта 2017 19:05

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет стимулировать конкуренцию в отраслях-монополистах, например электро- и почтовой связи. Об этом сегодня заявил глава ведомства Владимир Колтович. Неприкосновенными останутся сферы социальной направленности ЖКХ и общественный транспорт. Все это даст потребителю право выбора и приведет к снижению цен и бюджетных расходов. В Беларуси сейчас готовится программа развития конкуренции на пять лет. Для этого создана рабочая группа, куда вошли и чиновники, и представители бизнеса. Суть документа - чтобы развитие конкуренции на рынке стало приоритетом всех органов власти. При этом поддержка отечественных предприятий в целом и поддержка только госкомпаний - абсолютно разные вещи. Последнее делает инвестиции в малый бизнес бесперспективным. А сегодня в стране взят курс на либерализацию бизнеса.

Также на коллегии разговор шел о выполнении антиинфляционной программы, дедолларизации экономики страны, обеспечении стабильности на потребительском рынке.