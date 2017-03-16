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В Беларусь с визитом прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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16 Марта 2017 12:03

В Беларусь с визитом прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Сегодня с визитом в Беларусь прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Делегация из России с утра по традиции возложила венок к монументу Победы в Минске.

Подробности визита уже в 15 часов.

  

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