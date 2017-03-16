Экономика
16 Марта 2017 12:03
В Беларусь с визитом прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Сегодня с визитом в Беларусь прибыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Делегация из России с утра по традиции возложила венок к монументу Победы в Минске.
Подробности визита уже в 15 часов.
Другие новости
16.03.2017 15:10 / Экономика Нового гендиректора представили коллективу "Нафтана"
16.03.2017 12:05 / Экономика В Минске обсудили поправки в указ о лицензировании
16.03.2017 07:14 / Экономика В Минске представили дорожную карту от Организации экономического сотрудничества и развития
15.03.2017 19:01 / Экономика В. Макей: Беларусь рассматривает Бельгию в качестве одного из важнейших партнеров в ЕС
15.03.2017 12:04 / Экономика В Беларуси подготовлен проект указа о системном сокращении административных процедур
15.03.2017 08:03 / Экономика Ставка рефинансирования - 15% годовых
15.03.2017 07:07 / Экономика В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования
14.03.2017 21:31 / Экономика Экономика дня
14.03.2017 21:24 / Экономика В Новополоцке делают ставку на развитие малого и среднего бизнеса
14.03.2017 21:19 / Экономика МВД Беларуси планирует передать материалы по делу Россельхознадзора в Следственный комитет
14.03.2017 21:15 / Экономика А. Даниленко: России стоит перенять белорусский опыт развития молочного животноводства
14.03.2017 15:21 / Экономика Виктор Назаренко: Подтверждать качество своей продукции обязаны изготовители
13.03.2017 21:07 / Экономика Электронную систему выдачи ветеринарных разрешений на ввоз продукции из-за рубежа планируют запустить в Беларуси
13.03.2017 19:01 / Экономика Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем
10.03.2017 19:01 / Экономика В Минске прошло расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел
10.03.2017 15:28 / Экономика Прошел конкурс "Лучшие товары Беларуси"
09.03.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
09.03.2017 07:00 / Экономика В Беларуси разрабатывают предложения по оптимизации условий для транспортного бизнеса