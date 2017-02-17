В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти

18 Февраля 2017 15:02

Такая информация содержится в пресс-релизе Национальной иранской нефтяной компании. Отмечается, что она заключила контракт с польской Белойл - дочерним предприятием государственной Белоруснефти. К слову, это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана.