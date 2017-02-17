Экономика
18 Февраля 2017 15:02
В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти
Такая информация содержится в пресс-релизе Национальной иранской нефтяной компании. Отмечается, что она заключила контракт с польской Белойл - дочерним предприятием государственной Белоруснефти. К слову, это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана.
Другие новости
17.02.2017 19:01 / Экономика Приоритеты работы белорусской экономики в 2017
16.02.2017 21:19 / Экономика Экономика дня
16.02.2017 18:53 / Экономика Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
16.02.2017 18:45 / Экономика Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска
16.02.2017 15:18 / Экономика В Минпроме подвели итоги работы и озвучили новые задачи
16.02.2017 07:26 / Экономика Свободная экономическая зона "Могилев" отмечает 15-летие
16.02.2017 07:00 / Экономика К концу 2017 проверки на Минской региональной таможне сократят до 120 минут
15.02.2017 21:10 / Экономика Экономика дня
15.02.2017 07:14 / Экономика Нацбанк Беларуси сегодня снова снижает ставку рефинансирования
12.02.2017 21:14 / Экономика Комментарий по ЖКХ заместителя премьер-министра Беларуси
12.02.2017 21:10 / Экономика Жировка познается в сравнении
10.02.2017 21:20 / Экономика На международной выставке "ПродЭкспо" в номинации "Молочная продукция" 80 % наград - у Беларуси
10.02.2017 21:18 / Экономика Белорусская продукция вновь с наградами
10.02.2017 12:05 / Экономика В Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год
09.02.2017 21:06 / Экономика Экономика дня
09.02.2017 19:05 / Экономика Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от должности
09.02.2017 07:25 / Экономика Белорусских лесорубов заменят роботы
08.02.2017 21:00 / Экономика Депутаты и министры обсудили главный документ пятилетки