В 2018 году в Беларуси можно ожидать рост ВВП

15 Мая 2017 19:09

В экономике Беларуси в начале года наметилась стабилизация. В 2018 году можно ожидать рост ВВП. Сегодня новые данные представили специалисты Всемирного банка. Согласно обзору, в следующем году рост валового внутреннего продукта составит 0,7%, в 2019-м - более 1%. Положительная динамика, по расчетам Всемирного банка, произойдет благодаря восстановлению экспорта. Как отмечается, Беларусь сильно подвержена воздействию внешних факторов. Чтобы минимизировать это влияние, экономисты банка советуют направлять ресурсы в поддержку своих предприятий - в повышение их конкурентоспособности и производительности.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Беларуси: "Беларусь наиболее индустриальная и хорошо развитая страна на фоне других государств со средним уровнем дохода. Вам следует продолжить модернизацию, это очень важно. В последнее время Беларусь активно занимается техническим перевооружением предприятий. Но также нужно обратить внимание и на модернизацию процессов управления компаниями. Кроме этого, мы рекомендуем в области сельского хозяйства производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью".

Как уверены экономисты банка, основу для ускоренного роста доходов поможет заложить диверсификация экспорта. А основным капиталом Беларуси эксперты назвали кадры и выгодное географическое положение.