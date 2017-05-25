Увеличить товарооборот планируют Беларусь и Самарская область России

22 Мая 2017 12:02

Увеличить товарооборот до 600 миллионов долларов планируют Беларусь и Самарская область России. Об этом заявил сегодня на заседании совместной рабочей группы заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. Стороны готовы менять подходы взаимного сотрудничества от простого "купи-продай" до совместной кооперации. Среди сфер обоюдного интереса называют нефтехимию, ракетостроение, развитие АПК и здравоохранение.

По итогам встречи рабочей группы Беларуси и Самарской области будет подписан протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Также российская делегация побывает на "Амкадоре", в "Озерицком-Агро" и в индустриальном парке "Великий камень".