Увеличить товарооборот до 600 миллионов долларов планируют Беларусь и Самарская область России

22 Мая 2017 21:15

Об этом заявил сегодня на заседании совместной рабочей группы вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Стороны готовы менять подходы взаимного сотрудничества от простого купи-продай до совместной кооперации. Среди сфер обоюдного интереса нефтехимия, ракетостроение, развитие АПК и здравоохранение.

Михаил Русый, заместитель Премьер-министра Беларуси:

"Есть неплохие подвижки, остановилось падение взаимного товарооборота, в позапрошлый год на 16 процентов приросли, первый квартал показывает положительную динамику. Но мы однозначно говорим, и руководство Самарской области и правительство Республики Беларусь, что нам надо оперативно выйти на те показатели, которые у нас были в 2012 году. Это 615 миллионов долларов товарооборот".

Игорь Еремин, вице-губернатор Самарской области России:

"Есть возможность талантливую молодежь приглашать для обучения в наших вузах совершенно бесплатно, и мы готовы в разных отраслях, особенно высокотехнологичных, современных отраслях. Это космические отрасли, это нефтехимия, переработка, это производство минеральных удобрений. Все, с чем связана экономика Беларуси, мы готовы помощь оказывать свою в подготовке специалистов. И, конечно же, у вас учиться".

По итогам встречи рабочей группы Беларуси и Самарской области будет подписан протокол о развитии двухстороннего сотрудничества. Также российская делегация побывает на "Амкадоре", в "Озерецком- Агро" и в индустриальном парке "Великий камень".