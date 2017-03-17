Экономика
19 Марта 2017 15:04
Унифицировать законодательство Таможенного союза с национальными
Унифицировать законодательство Таможенного союза с национальными, упростить процедуры на границах, а также ускорить движение товаров. В Гродно главы таможенных ведомств Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана приняли решения в отношении экспресс-грузов; проработали номенклатурные особенности деятельности субъектов стран ЕАЭС, а также обсудили эффективные методы перемещения автомобилей и летательных аппаратов через границы союза. Ряд вопросов касался неравномерной стоимости растаможки товаров.
По итогам встречи были подписаны документы по повышению эффективности и удобства бизнес-компаний во всех странах ЕАЭС.
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