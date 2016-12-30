Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Уходящий 2016 стал рекордным в Беларуси по объему производства молока
Экономика
RSS
Уходящий 2016 стал рекордным в Беларуси по объему производства молока
Скачать Поделиться

30 Декабря 2016 19:07

Уходящий 2016 стал рекордным в Беларуси по объему производства молока

Сегодня  итоги работы АПК за  год  подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил министр Леонид Заяц, на конец декабря  в совокупности ожидается увеличение объемов производства  молока на более   чем 120 тысяч тонн - до 6 миллионов 800 тысяч. Беларусь впервые достигла таких показателей. Самое важное  - мы полностью обеспечиваем продовольствием внутренний рынок.  Хорошие результаты и по поставкам белорусского продовольствия за рубеж. Объем валютной выручки в системе предприятий Минсельхозпрода за молоко и мясо на конец года составит около 2 миллиардов 250 миллионов долларов.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "На новые перспективные рынки мы поставили в текущем году продукции более чем на 3 миллиона долларов. Это страны Африки, Сингапур, Филиппины, Болгария, Сербия, Израиль и некоторые части США. У нас аттестованы 34 предприятия для поставки на Китай, а также прошли проверку 4 мясокомбината нашей республики. Ожидается, что в будущем году в первом квартале будет принято решение главного государственного управления по качеству КНР на предмет поставки нашей говядины именно на китайский рынок".

По словам Леонида Зайца,  в Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий. На некоторых из них введено антикризисное управление.

 

Другие новости

Экономика дня 30.12.2016 21:33 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 27.12.2016 21:15 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 22.12.2016 21:16 / Экономика Экономика дня
Cегодня День энергетика Cёння Дзень энергетыка Belarus marks Power Engineer Day 22.12.2016 12:19 / Экономика Cегодня День энергетика
Пересечь границу за 10 минут Перасячы мяжу за 10 хвілін, сэканоміць пры гэтым час і грошы Crossing the border in 10-15minutes to save time and money 21.12.2016 15:12 / Экономика Пересечь границу за 10 минут
Экономика дня 20.12.2016 21:39 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =