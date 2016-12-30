Уходящий 2016 стал рекордным в Беларуси по объему производства молока

30 Декабря 2016 19:07

Сегодня итоги работы АПК за год подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил министр Леонид Заяц, на конец декабря в совокупности ожидается увеличение объемов производства молока на более чем 120 тысяч тонн - до 6 миллионов 800 тысяч. Беларусь впервые достигла таких показателей. Самое важное - мы полностью обеспечиваем продовольствием внутренний рынок. Хорошие результаты и по поставкам белорусского продовольствия за рубеж. Объем валютной выручки в системе предприятий Минсельхозпрода за молоко и мясо на конец года составит около 2 миллиардов 250 миллионов долларов.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "На новые перспективные рынки мы поставили в текущем году продукции более чем на 3 миллиона долларов. Это страны Африки, Сингапур, Филиппины, Болгария, Сербия, Израиль и некоторые части США. У нас аттестованы 34 предприятия для поставки на Китай, а также прошли проверку 4 мясокомбината нашей республики. Ожидается, что в будущем году в первом квартале будет принято решение главного государственного управления по качеству КНР на предмет поставки нашей говядины именно на китайский рынок".

По словам Леонида Зайца, в Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий. На некоторых из них введено антикризисное управление.