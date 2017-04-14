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Требования, предъявляемые к бизнесу, упростили до минимума
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14 Апреля 2017 21:15

Требования, предъявляемые к бизнесу, упростили до минимума

Требования, предъявляемые к бизнесу, упростили до минимума. Открыть свое дело можно будет по заявительному принципу. Это предусмотрено проектом декрета Президента, который направлен на стимулирование деловой активности. Об этом заявили "Главному эфиру" участники круглого стола, посвященного раскрепощению бизнеса. Кроме того, документы, которые вынесены на общественное обсуждение, вводят мораторий на новые налоги и повышение ставок, сокращают проверки санитарных и пожарных служб, расширяется список для деятельности с уплатой единого налога, без открытия ИП.

Полную версию разговора смотрите в воскресенье в "Главном эфире".

  

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