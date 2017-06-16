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Торговые сети обязаны открыто размещать информацию об условиях доступа товаров на полки
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16 Июня 2017 15:17

Торговые сети обязаны открыто размещать информацию об условиях доступа товаров на полки

Об этом сегодня на встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорили представители крупных торговых сетей, производители, руководители ассоциаций розничной торговли и предприниматели. Главная цель - работать без дискриминаций и давления. Подобный разговор - не площадка для взаимных упреков. Это возможность пресечь недобросовестное поведение отдельных продавцов. Самый острый вопрос - как поставщику попасть в магазины крупных игроков торговли и не ждать годами своей очереди, особенно если предприятие выпускает импортозамещающую продукцию.

Ирина Наркевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Нужно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон. И исключить так называемые платы за полки, тестирование, необоснованные скидки и бонусы. В последнее время идет тенденция роста так называемых сетевых игроков. Если в 2015 году топ-10 в продтоварах занимали около 30%, то в 2016-м уже 40%. Мы видим, что наметился дисбаланс в цепочке "производитель - торговля - конечный потребитель".

Для выравнивания ситуации и безбарьерного входа поставщиков на рынок сегодня готовятся поправки в закон "О торговле".

  

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