27 Апреля 2017 21:15

Среди затронутых в Питере тем и мясо-молочное противостояние. Торговые балансы поставок продовольствия между Беларусью и Россией предварительно согласованы. Об этом заявили сегодня представители Минсельхозпрода. Объемы снабжения рынка соседки планируются на уровне прошлого года с небольшим ростом - в пределах 1 %. Кроме того, наши предприятия активно осваивают и новые рынки. Только за первый квартал плюс 9 стран. Это Юго-Восточная Азия, Африка и Персидский залив. Об этом, а также технологических новинках молочной отрасли говорили сегодня в Минске. Форум собрал около 250-ти специалистов, бизнесменов, производственников из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Франции и США. Там работала и наша съемочная группа.

Французские технологии на белорусском рынке уже к концу года дадут результат. Европейцы открывают в Несвиже производство детского питания на своем оборудовании и нашем сырье.

На форуме "Беларусь молочная" французы готовы делиться и опытом прихода на новые рынки, отмечая высокий класс наших специалистов.

Пока же многие белорусские производители не научились выгодно предлагать свое. Особенно за тысячи километров от страны. Хотя за первый квартал география расширилась. Если в прошлом году нашу продукцию мы продавали в 36 стран мира, сегодня это уже 45.

К 2020 году Беларусь планирует увеличить объем производства молока на полтора миллиона тон. Поэтому сегодня главная задача - найти новых покупателей из близкого и дальнего зарубежья. Ведь сегодня около 96 % продукции мы отгружаем в Россию. Но в последнее время соседка начала активно модернизировать свою молочную отрасль. Поэтому через несколько лет поставки туда будут сокращаться.

Как раз о мировых трендах, оборудовании и продвижении товаров говорили на форуме. Понятно, что российский рынок по-прежнему останется самым большим для нас. Тем более потребитель голосует рублем за белорусское.

Никаких претензий со стороны российского потребителя заводы не слышат. Ограничения Россельхознадзора для некоторых называют надуманными. Уже на следующей неделе мы ждем новую группу экспертов на 10-ти предприятиях. По результатам работы предыдущей зеленый свет зажгли для двух производителей мяса и молока.

Вопросы контроля качества всегда в приоритете. Тестируют в аккредитованных лабораториях и лидеров отрасли, и мелких производителей, ведь инспекции из-за рубежа всегда въедливы.

Но даже такие скрупулезные подходы не помеха найти нового покупателя. Тем более база создана - в модернизацию за 10 лет из казны вложили 26 миллиардов долларов. Но главное - они окупились. Выручка - 44 миллиарда.

Экспорт нашей молочки за первый квартал увеличился почти на 40 %. Заработали более 600 миллионов долларов, в том числе и за счет новых рынков – стран Персидского залива, Африки, Вьетнама и Китая. С ним в планах торговать на 10 миллионов долларов в год.

Не менее перспективный и рынок СНГ. Ближе и логистика проще. Белорусские сыры из Турова оценили в Армении, Азербайджане и Грузии. Сейчас на экспорт оправляют до 80 %.

Беларусь готова через три года увеличить экспорт в полтора раза, повышая производительность до 5-ти тысяч килограммов молока на одну корову. Ведь экспорт - это не только наши деньги, но и наш имидж.