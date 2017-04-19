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Тенденцию к устойчивому росту демонстрирует вся мировая экономика
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19 Апреля 2017 21:14

Тенденцию к устойчивому росту демонстрирует вся мировая экономика

Об этом сообщается в новом докладе Международного валютного фонда. По прогнозам экспертов МВФ, в этом году суммарный ВВП стран планеты вырастет на три с половиной процента, в следующем - на 3,6.

В предыдущем докладе фонда содержались более пессимистичные оценки, однако прогноз был улучшен на фоне неплохих экономических показателей в Европе и Азии, а также в связи с ожиданиями ускорения роста американской экономики. 

  

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