Тарифы на электроэнергию для населения и реального сектора экономики могут быть снижены

24 Февраля 2017 21:00

Произойдет это после введения белорусской АЭС. А сама площадка строительства станции готова принимать международных экспертов любого уровня. Белорусская сторона открыта к продуктивному диалогу. О приоритетах развития энергосистемы страны сегодня рассказало руководство Минэнерго. Прозвучали и ответы на самые актуальные вопросы. В частности, прокомментировали переговорный процесс по газовым вопросам с Россией. На примере Минской ТЭЦ-3 (где и состоялась встреча) журналистам показали, как модернизируются крупнейшие энергетические объекты страны. С подробностями - Ольга Анищенко.

Минская ТЭЦ-3 родом из 50-ых. Одна из старейших в белорусской энергосистеме. Обеспечивает теплом и электричеством каждого пятого столичного потребителя. А это несколько жилых районов, а также промышленные гиганты, такие, как МАЗ или МТЗ. К планам по модернизации здесь приступили еще 10 лет назад. КПД производства уже тогда удалось повысить как минимум на 15%.

Сергей Дубинецкий, замначальника ТЭЦ-3 г. Минска: "Для сравнения эффективности нового оборудования, паротурбинные технологии позволяют обеспечить КПД 37-38%. А парогазовые технологии позволяют достичь 50-60%. Выбросы парогазового блока в 5-6 раз меньше, чем традиционных паровых котлов".

Сегодня здесь в ожидании подписания очередного контракта. Он положит начало второй очереди обновления станции. К работам приступят уже в будущем году.

Модернизация энергосистемы в Беларуси идет полным ходом. За последнее десятилетие износ основных фондов сократился практически вдвое. Денежный эффект оценили в 200 миллионов долларов. Столько удается ежегодно экономить на производстве киловатт.

А между тем, в производственной цепочке Беларусь добилась самого низкого расхода топлива среди стран СНГ, заявляет журналистам министр. Но даже при такой рекордной экономичности белорусский киловатт на выходе получается дороже импортного.

Виной тому - высокая - до 70% - газовая составляющая в производстве. В условиях неравных цен на газ на едином рынке ЕАЭС Беларуси получается выгоднее закупать, чем производить. Глава ведомства отмечает, разницу в ценах нужно нивелировать. Сегодня для потребителей - а среди них и энергетики - она двукратна. Не в пользу Беларуси.

Владимир Потупчик, Министр энергетики Беларуси: "Нам принципиально важно выполнить все те нормы, которые заложены в подписанном договоре о ЕАЭС. Главное - создание равных условий для субъектов хозяйствования всех стран Евразийского экономического союза. Мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности основными переговорщиками, вице-премьерами. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне".

На высшем уровне, к слову, накануне говорят и о белорусской АЭС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет о допуске международных инспекторов к строительству станции.

Министр подчеркивает: стройплощадка открыта для экспертного сообщества. Диалог на эту тему не должен переходить в политическую плоскость.

Более того, Беларусь готова предоставить Еврокомиссии результаты стресс-тестов. Испытания технической готовности БелАЭС уже проведены.

Владимир Потупчик, Министр энергетики Беларуси: "Мы абсолютно открыты для нормального диалога. Нам бы не хотелось, чтобы процесс политизировался. И мы сделаем все для того, чтобы донести мировой общественности, что атомная станция строится с учетом всех рекомендаций МАГАТЭ и обязательств, взятых на себя Беларусью по международным конвенциям и соглашениям".



Сегодня все работы на стройплощадке в Островце ведутся строго по графику. Новый корпус реактора сюда уже прибыл и даже прошел проверку. Обошлось без замечаний. Руководство в очередной раз уверяет: станцию возведут в срок с соблюдением всех требований безопасности. До 2020 года.