Свободная экономическая зона "Могилев" отмечает 15-летие

16 Февраля 2017 07:26

Она самая молодая в Беларуси и уже смогла привлечь более миллиарда инвестиций. Впереди строительство крупных химических заводов. Таможенные льготы в СЭЗах с этого года отменили, но инвесторов из Евросоюза меньше не стало. Подробнее Андрей Ястребов.

Для мирового лидера по производству древесных плит это предприятие на окраине Могилева стало самым крупным в Европе. Начинали свой бизнес на территории СЭЗ еще в 2013-м, через год выпустили первую OSB-плиту. Сейчас это почти километр современного производства, конвейер, который не останавливается ни на минуту.

В стадии так называемой обкатки второй завод концерна. Здесь приступили к выпуску смол. Третий - по производству металлоконструкций - в стадии сборки. Всего же под расширение своего присутствия в СЭЗ концерн зарезервировал еще 60 гектаров.

Это предприятие с литовскими инвестициями - один из участников деревообрабатывающего кластера. Его еще называют главной удачей СЭЗ "Могилев". Это благодаря ему создано около 2-х тысяч новых рабочих мест. И еще 10 тысяч - в смежных отраслях.

Еще одним инвестпроектом, реализованным на территории СЭЗ, стал вот этот "обменный парк" - железнодорожная станция. Через нее теперь проходят все грузоперевозки деревообрабатывающего кластера в Евросоюз и в восточном направлении. Регулировать все эти процессы стало проще - груженые поезда идут без задержек.

За 15 лет на территории СЭЗ "Могилев" (а это 9 площадок, плюс в райцентрах - Шклове, Бобруйске и Осиповичах) удалось реализовать проекты на миллиард евро. Да, отменили таможенные льготы при реализации продукции в странах ЕврАзЭС. Но в Беларуси и здесь подставили плечо бизнесу.

Андрей Ярцев, глава администрации СЭЗ "Могилев": "Резиденты СЭЗ освобождаются от налога на землю и арендной платы за земельные участки, и это опять-таки льгота по уплате налога на добавленную стоимость. Ежегодно мы выходим с инициативами именно по улучшению законодательной базы и созданию дополнительных преимуществ резидентам СЭЗ с целью привлечения инвестиций".

Германия, Литва, Турция, Польша, Австрия. С учетом отраслей, получивших наибольшее развитие в рамках СЭЗ "Могилев", страновая стратегия на ближайшие годы не изменилась. Кстати, уже в апреле здесь планируется открытие одного из крупнейших в Европе химических заводов по производству технического углерода с участием российского инвестора.