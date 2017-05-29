Белорусские проекты в сфере финансовых и банковских технологий выходят на международный уровень

29 Мая 2017 15:17

Столичные проекты в сфере финансовых и банковских технологий выходят на международный уровень и готовы конкурировать с ведущими мировыми брендами. Об этом заявили на конференции Minsk FinTech с участием руководства города, Министерства экономики, а также представителей венчурных фондов. В битве стартапов приняли участие 16 проектов из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси:

"Есть такой глобальный индекс инновационного развития, где Беларусь на 45-м месте по генерации новых знаний и инноваций. У нас очень много стартапов, идей и технологий, на которых можно заработать. Они могут принести прибыль при грамотном внедрении в производство и выведении на рынок".

Главный приз - 5 тысяч рублей - у белорусского стартапа "Пинг-Фин". Это приложение - персональное финансовое пособие, ориентированное на изучение платежного поведения пользователей.