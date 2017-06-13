14 Июня 2017 07:03

Сегодня ставка рефинансирования в Беларуси снижается еще на один пункт и составит 13 процентов годовых. Решение принято правлением Нацбанка в связи с положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Значительно замедлилась инфляция - по отношению к декабрю прошлого года она сократилась в 2 раза.

по телефону Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Нацбанка Беларуси: "Данные статистики говорят о том, что замедление инфляционных процессов происходит более значительными темпами, чем ожидалось. В том числе в связи с повышением внешней устойчивости и укреплением стабильности в денежно-кредитной сфере. Так, в мае прирост потребительских цен составил 6,1% в годовом выражении. А базовая инфляция 5,4%".

Ставка рефинансирования снижается уже пятый раз за год. С 17 до 13 пунктов. Дальнейшее изменение будет зависеть от инфляции, состояния золотовалютных резервов и платежного баланса страны.