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Ставка рефинансирования к концу года может снизиться до 14% годовых
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1 Февраля 2017 21:21

Ставка рефинансирования к концу года может снизиться до 14% годовых

Об этом сообщили в Нацбанке по итогам расширенного заседания правления.

Регулятор сохранит взвешенную денежно-кредитную политику и либеральный подход к валютному регулированию. Это позволит выйти на однозначную цифру по инфляции — не выше 9% годовых. Напомним, в прошлом году удалось выполнить прогнозные показатели по инфляции, увеличить золотовалютные резервы и обеспечить стабильность финансового рынка. Также потребительские цены выросли на 10,5% против 12% годом ранее. Это позволило четырежды снизить размер ставки рефинансирования. Последний раз индикатор уменьшился 18 января до 17% годовых.

 

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