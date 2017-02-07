Спорные моменты между Беларусью и Россией не повлияют на сотрудничество стран в СНГ

7 Февраля 2017 15:01

Такое мнение сегодня высказал журналистам Председатель Исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь: "Отношения России и Беларуси всегда отличались такой близостью, особо тесными связями на фоне даже с другими государствами. Я здесь не могу не согласиться с Президентом Республики Беларусь, который сказал, что это временное явление, мы наверняка найдем общий язык. Убежденно сказал, что мы найдем общий язык. Я тоже убежден, что общий язык будет найден. Это как в каждой семье бывают некоторые несогласованности, разногласия, а потом люди мудрые, во главе наших государств стоят мудрые люди - руководители, я в этом убежден, и они найдут решение. Трудности временные".

Сегодня в Исполкоме СНГ представители всех стран - участниц объединения обсудили партнерские проекты и направления. Приоритеты - экономическое и гуманитарное сотрудничество. В этих областях сейчас выполняется несколько десятков совместных проектов — в сфере образования, науки и культуры. К слову, этот год в СНГ объявлен Годом семьи, поэтому львиная доля внимания в реализации проектов уделена именно элементарным человеческим ценностям и традициям. И, как стало известно сегодня, следующий год в СНГ планируется объявить Годом культуры.