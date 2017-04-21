Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Специально для "Главного эфира" интервью с Андреем Кобяковым
Экономика
RSS
Специально для "Главного эфира" интервью с Андреем Кобяковым
Скачать Поделиться

23 Апреля 2017 21:12

Специально для "Главного эфира" интервью с Андреем Кобяковым

Работа над всеми этими проблемами в последние месяцы велась очень активно, есть много наработок, которые проходят общественные обсуждения, и даже долгожданная новость - ВВП Беларуси впервые за последние годы дал плюс. Итак, экономический рост, зарплаты, рабочие места, IT - об этом премьер-министр Андрей Кобяков рассказал "Главному эфиру" в интервью. Мы встретились буквально через час после окончания послания Президента (видео). 

  

Другие новости

Экономика дня 20.04.2017 21:14 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 18.04.2017 21:19 / Экономика Экономика дня
24-ая выставка TIBO открылась 24-ая выстава TIBO адкрылася TIBO 2017 unveiled in Belarus 18.04.2017 21:06 / Экономика 24-ая выставка TIBO открылась

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =