Сотрудничество в агропромышленной сфере обсуждали в Минсельхозпроде

5 Июня 2017 19:06

Сегодня сразу несколько делегаций, которые станут гостями "Белагро", провели переговоры в Минсельхозпроде. Дальнейшее сотрудничество в агропромышленной сфере обсуждали с армянскими коллегами во главе с министром сельского хозяйства. У партнеров интерес к белорусскому опыту ведения лесного хозяйства, а также развитию животноводства. Делегация рассчитывает плотнее познакомиться с нашими технологиями, в том числе на форуме, и изучить возможности создания совместных селекционно-племенных центров.

Игнатий Аракелян, министр сельского хозяйства Армении:

"Есть возможность посмотреть, как у вас это организовано с точки зрения племенного животноводства. И если мы найдем общий язык, будем вместе создавать в Армении племенные центры. У нас есть программа развития племенного животноводства, и дальше уже будут рабочие группы рассматривать возможности в сотрудничестве и насколько это выгодно для обеих сторон".

Торгово-экономические перспективы сегодня обсудили и с Кыргызстаном на заседании межправительственной комиссии. Минск и Бишкек нацелены наращивать товарооборот и развивать кооперационные связи. Сегодня две столицы связывают 15 совместных предприятий.

Самый масштабный проект - сборка тракторов МТЗ в Бишкеке. Однако работа по организации сборочных производств продолжается. На повестке - белорусская сельхозтехника. Также кыргызская сторона предложила белорусам вместе создавать и предприятия в сфере легкой промышленности.