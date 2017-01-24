Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом открывает новые горизонты

25 Января 2017 07:14

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом позволит Беларуси нарастить поставки мясомолочной продукции, а также калийных удобрений и нефтепродуктов на рынок азиатской страны. Положительный эффект от соглашения для экспортеров Евразийского экономического союза должен достичь 60-ти миллионов долларов в год.

Такие оценки озвучил посол социалистической республики в Беларуси Ле Ань во время торжественной церемонии, посвященной 25-летию установления дипотношений между странами. Отметим, Минск и Ханой являются партнерами еще со времен Советского Союза. В республике до сих пор помнят помощь во время Вьетнамской войны. А на купюре в 200-ти донгов даже изображен трактор "Беларус". К слову, именно сотрудничеству в машиностроении стороны уделяют особое внимание.

Валерий Садохо, директор национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси, экс-посол Беларуси во Вьетнаме: "За последние годы нам удалось создать совместные предприятия, сборочные производства грузовых автомобилей, и у нас на подходе совместное предприятие по сборке белорусских автобусов на территории Вьетнама. Между Таможенным союзом, включая Беларусь, с Вьетнамом подписано соглашение о свободной торговле. Это открывает новые горизонты для того, чтобы выходить с вьетнамского рынка с продукцией, которую мы будем собирать на вьетнамском рынке, на большой рынок АСЕАН".

На церемонии экс-посол Беларуси во Вьетнаме Валерий Садохо был награжден вьетнамским орденом Дружбы за вклад в развитие отношений между странами. В последние годы Минск и Ханой активно обмениваются визитами - на высшем и высоком уровнях. Планируется, что в следующем году взаимный товарооборот достигнет отметки в полмиллиарда долларов.