Экономика
24 Мая 2017 15:25
Сладкие новинки предлагает второй хладокомбинат
Пломбир в большом сахарном рожке и мини-конусе, традиционный "Каштан" со вкусом лайма - для летних хитов специально модернизировали оборудование. Так, только новая автоматизированная линия для эскимо в сутки изготавливает почти 10 тонн холодного лакомства. Насчет разнообразия ассортимента - предприятие предлагает 60 видов мороженого: от ванильных пломбиров и шоколадных брикетов до плодово-ягодных десертов.
За сутки на этом предприятии готовят до 20 тонн сладкого продукта. Белорусские пломбиры, эскимо и брикеты по вкусу в России и Азербайджане. По статистике, каждый белорус за год съедает почти 3 килограмма холодного лакомства.
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