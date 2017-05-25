Сладкие новинки предлагает второй хладокомбинат

24 Мая 2017 15:25

Пломбир в большом сахарном рожке и мини-конусе, традиционный "Каштан" со вкусом лайма - для летних хитов специально модернизировали оборудование. Так, только новая автоматизированная линия для эскимо в сутки изготавливает почти 10 тонн холодного лакомства. Насчет разнообразия ассортимента - предприятие предлагает 60 видов мороженого: от ванильных пломбиров и шоколадных брикетов до плодово-ягодных десертов.

За сутки на этом предприятии готовят до 20 тонн сладкого продукта. Белорусские пломбиры, эскимо и брикеты по вкусу в России и Азербайджане. По статистике, каждый белорус за год съедает почти 3 килограмма холодного лакомства.