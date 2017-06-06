"Штадлер-Минск" готов производить локомотивы для Молдовы

7 Июня 2017 15:03

В Беларуси может быть налажен выпуск принципиально нового для нашей страны вида железнодорожной техники. Локомотивы на базе "Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы.

Об этом говорили сегодня в ходе визита премьер-министра этой страны на завод. На предприятии гость познакомился с новейшими технологиями производства подвижного состава. К электротранспорту во всем мире интерес повышенный, и Молдова здесь не исключение.

Визит Павла Филиппа продолжился переговорами в Парке высоких технологий. Развитие IТ-отрасли - один из приоритетов в экономиках двух стран. Стороны обсудили варианты кооперации. В программе визита премьера также Национальная библиотека и передовое хозяйство "Озерицкий-Агро".