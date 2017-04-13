Сергей Данкверт снова путается в цифрах

13 Апреля 2017 21:12

Руководитель Россельхознадзора заявил о том, что данные Белстата расходятся с информацией российского Минсельхоза. Мол, объемы поставок белорусского продовольствия по некотором видам продукции отличаются в несколько раз. В частности, по овощам втрое. Таким образом Данкверт в очередной раз попытался намекнуть на реэкспорт санкционных продуктов. Где руководитель такого крупного ведомства берет цифры — вопрос остается открытым. Ведь каждый может ознакомиться с официальными данными из открытых же источников. Во всех странах мира такую информацию дают таможенные органы. В Беларуси и России - в том числе.

Реальные объемы экспорта из нашей страны даже превышают цифры импорта, которые фиксирует российская таможня. По данным белорусского комитета, Беларусь поставила в этом году, к примеру, сыра и творога 29 тысяч тонн. Россияне "увидели" только 27. И такая же ситуация практически по всем товарным позициям, озвученным Сергеем Данквертом.

Стоит отметить, что накануне представители Россельхознадзора были в Минске и обсудили спорные вопросы с белорусскими коллегами. И никаких разногласий по статистике у сторон не возникло. На чем основана аргументация главы ведомства — остается загадкой.