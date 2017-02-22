22 Февраля 2017 15:29

Как открыть собственный бизнес и найти площадку для реализации идеи? Семинар для начинающих предпринимателей прошел в столице на территории самого густонаселенного - Фрунзенского - района. Там создан бизнес-инкубатор, который помогает реализовывать инновационные проекты. Сейчас на одной площадке работают 28 компаний. Условия позволяют количество резидентов увеличить. Подробности у Александры Драгун.

Пять лет этот офис для Андрея Юревича вроде научной лаборатории. Здесь изобретает оборудование для микроэлектроники, в частности, оснащает устаревшие станки современными электронными "мозгами". Его авторские разработки смело заменяют импортные аналоги. Потребители - наш "Интеграл", Минсктранс, жилищно-коммунальные службы и строительные компании.

Свои инновационные проекты Андрей Юревич реализовывает на территории инкубатора малого предпринимательства. Как и еще 27 резидентов.

Этот бизнес-инкубатор во Фрунзенском районе поддерживает начинающих предпринимателей в течение 18-ти лет. Сегодня мощности хватает, чтобы разместить одновременно 30 резидентов, а это около 200 рабочих мест. Сейчас на территории инкубатора развивают промышленные, строительные и развлекательные стартапы.

Ирина Осипова шутит: наше дело молодое. "Растить" свой бизнес в инкубаторе начала три месяца назад. В этом производственном цехе выпекает и плавит разноцветное стекло в техниках Тиффани и фьюзинг. Новый для Беларуси продукт стал востребованным как для художественных галерей, так и частного дизайна.

От разработки идеи до готового бизнес-продукта. Реализацией инновационных проектов в этом инкубаторе начали заниматься одними из первых в городе. Ежегодно пространство и выгодные условия привлекают сюда все больше резидентов.

От регистрации бизнеса до ведения документации. Для предпринимателей-новичков, в частности, и из самого густонаселенного района столицы - Фрунзенского провели семинар "Как открыть свое дело".

Сейчас в столице существует 27 центров поддержки предпринимательства и 7 инкубаторов. В то же время не используются весь потенциал и мощность территории для производства. Бизнесменам готовы предложить более 200 тысяч квадратов для развития собственного дела.