Сельхозорганизации Минской области продолжают весенние полевые работы

13 Апреля 2017 15:28

Во многих районах уже справились с севом зерновых. И техника готовится для других видов деятельности - заготовки травянистых кормов. Особое внимание сейчас придается также и рациональному использованию топлива. Алексей Кондратенко нашел жизненные и научные подтверждения принципу "Один день год кормит".

Тандем энергонасыщенный трактор - посевной агрегат работает исправно. Еще один закат - и за плечами дневной объем: 50 гектаров.

Всего в сельскохозяйственном комплексе - четыре с половиной тысячи гектаров пашни. Сев ранних яровых завершен, сейчас аграрии повторно подкармливают минеральными удобрениями озимые.

Еще один из главных и принципиальных для аграриев моментов нынешней посевной - расширение площадей под зернобобовые. Благодаря этим культурам животное получает высокопроизводительные корма.

Ученые-аграрии заявляют: динамика плодородия белорусских земель положительная. При этом в арсенале сельхозорганизаций почти 70 видов удобрений. Но и на этом фоне не обойтись без химзащиты. Именно она сохраняет почти треть урожая.

Также сегодня в хозяйствах центрального региона востребованы сорта зерновых отечественной селекции.

Сейчас аграрии налаживают технику для заготовки травянистых кормов. До конца недели эти работы должны быть завершены. Первый же укос многолетних трав с учетом ранней весны - в середине мая.