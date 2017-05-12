Сегодня завершаются общественные обсуждения документов по стимулированию деловой активности

12 Мая 2017 15:08

На протяжении месяца представители бизнеса, госорганизаций, надзорных органов и активисты высказывали свои предложения по либерализации предпринимательства. За месяц только в общественные приемные объединения "Белая Русь" поступило более 40 предложений. Всего по стране - несколько сотен идей. Кардинальные решения, которые будут приняты в ближайшее время, коснутся как крупного, так и малого бизнеса, включая ИП. Задача - максимально упростить вхождение в бизнес. Ключевой из подготовленных документов - проект декрета Президента. Среди главных предложений - мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок, сокращение проверок и снятие административных барьеров.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси: "Сегодня мы обсуждаем эти документы на площадке "Белой Руси", нашего самого крупного общественного объединения, потому что очень много обращений поступает от предпринимателей, граждан, потребителей товаров и услуг, которые эти предприниматели делают по всем регионам Беларуси. Я думаю, что документ появится в ближайшее время, это буквально несколько недель, для окончательной версии сформируется".

Андрей Матвеенко, заместитель начальника главного управления Администрации Президента Беларуси: "Это более 300 предложений по самым разным тематикам. Сегодня - общественные обсуждения, согласно установленным Президентом срокам. Будем приступать непосредственно к доработке проекта с учетом высказанных предложений".

Предложения касаются не только изменений условий предпринимательства, но и повышения культуры ведения ответственного бизнеса. В течение месяца пакет документов будет доработан рабочей группой и передан в Администрацию Президента.