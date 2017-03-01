Сегодня выслушали замечания бизнесменов Минского района

1 Марта 2017 19:06

Активно продолжает выявлять барьеры, препятствующие работе предпринимателей, и специальная рабочая группа. Сегодня ее представители выслушали замечания бизнесменов Минского района.

Например, у крупного международного грузоперевозчика собралась целая папка предложений и замечаний. Так, ежемесячно бухгалтерия компании подает горы статотчетов о работе предприятия. По словам руководства, их подготовка занимает почти половину рабочего времени. Еще одна проблема - предприятие прошло сертификацию своего транспорта. Оригинал документа передали в таможенные органы. Но тут оригинальный сертификат попросили еще в двух структурах - ГАИ и Госпромнадзоре. Без предоставления документа в эти органы транспорт не допустят к работе.

Высказать свое мнение по улучшению бизнес-климата в Беларуси предприниматели могут и с помощью специальных анкет на национальном правовом интернет-портале.

Обсуждение проблемных вопросов продолжится до 20 марта.